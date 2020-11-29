إسرائيل.. تحذيرات من زيارة الإمارات والبحرين إثر اغتيال العالم النووي الإيراني

حذر "المركز الإسرائيلي لمحاربة الإرهاب" الإسرائيليين المسافرين إلى الإمارات والبحرين من "مخاطر جدية" على أمنهم، خشية من أن تنتقم إيران لاغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة.

وأفاد موقع "عرب 48" بأن المركز حذر من "وجود ونشاط جماعات إرهابية"، وأوصى الإسرائيليين بالامتناع عن السفر لهذين البلدين.

كما أعرب مسؤولون أمنيون عن خشيتهم من أن تنتقم إيران لاغتيال فخري زادة، من إسرائيليين في دبي خصوصا والإمارات عموما، بحسب ما نقلت عنهم القناة 12 مساء اليوم الأحد.

ووفقا للقناة، فإن آلاف الإسرائيليين سيتدفقون إلى دبي وأبو ظبي خلال الأسابيع المقبلة للسياحة، في إطار اتفاقيات التطبيع الأخيرة.

وكشفت القناة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أجرت اجتماعا لضمان أمن الإسرائيليين الموجودين في الإمارات، كما كونت الإمارات وإسرائيل منظومة أمنية استخباراتية مشتركة "لكشف وإحباط محاولات الانتقام الإيرانية".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

المصدر: "عرب 48"