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مصر.. إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاغون (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاغون (صور)
RT
إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاجون في مصر
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أن أجهزتها أحبطت محاولة لتهريب 11 مليون قرص من عقار الكبتاغون المخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحري.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لها تمكنت من "ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء دمياط البحري بنظام الترانزيت) ومشمولها المستند (فلاتر مياه) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاغون المخدر ضمن مشمولها".

مصر.. إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاغون (صور)
RT
إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاجون في مصر
مصر.. إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاغون (صور)
RT
إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاجون في مصر

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، مضيفا أن أعمالها أسفرت عن ضبط 118 عبوة تحوى كل منها 25 مرشح مياه "شمعة فلتر" بداخلها 11 مليون قرص من الكبتاغون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 385 مليون جنيه مصري.

مصر.. إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاغون (صور)
RT
إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاجون في مصر

ناصر حاتم

المصدر: RT

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