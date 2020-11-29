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البرلمان الليبي يدعو لعقد جلسة خاصة

أخبار العالم العربي

البرلمان الليبي يدعو لعقد جلسة خاصة
صورة أرشيفية
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دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان استجابة لدعوات أعضائه المجتمعين في اللقاء التشاوري الذي انعقد بمدينة طنجة في المغرب.

وطلبت رئاسة البرلمان من اللجنة العسكرية 5+5 الخاصة بالمسار الأمني والعسكري، تحديد المدينة الأنسب لعقد هذه الجلسة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أمن وسلامة النواب.

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وقالت رئاسة المجلس في بيان، إن "جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجنة إعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي".

ونوه البيان بأنه عند طلب تغيير رئاسة المجلس ينظر للدستور والقانون واللائحة الداخلية.

البرلمان الليبي يدعو لعقد جلسة خاصة

المصدر: مجلس النواب الليبي

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