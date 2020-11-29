مجلس السيادة في السودان: وفد إسرائيلي زار منظومة الصناعات الدفاعية في الخرطوم

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي سليمان، عن زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم الأسبوع الماضي.

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وقال سليمان في مقابلة مع صحيفة "حكايات" الخاصة، نشرت اليوم الأحد، إن زيارة الوفد، ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية.

وكشف عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية ومناقشة قضايا محددة، لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي.

وأضاف أن الوفد الإسرائيلي ابتدأ زيارته للسودان بطواف على منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقي فيها بعسكريين، لكن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن السودان عن تطبيع علاقته مع إسرائيل، ليكون بذلك البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع العلاقات، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

المصدر: صحيفة حكايات