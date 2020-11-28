مصر.. 13 وفاة و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 13 وفاة و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى تسجيل 13 وفاة جراء الفيروس.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى115183، من ضمنهم 102490 تم شفاؤها، و6621 وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT