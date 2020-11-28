الأردن.. تراجع طفيف في إصابات ووفيات كورونا

سجل الأردن اليوم السبت، 56 حالة وفاة و3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في تراجع بسيط في عدد الإصابات والوفيات مقارنة مع الحصيلة التي سجلت يوم أمس.

وقالت الصحة الأردنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 210,709 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليا 65,373 حالة، أما الوفيات فبلغت 2626 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 173 حالة، فيما غادرت 95 حالة المستشفيات بعد شفائها.

المصدر: "عمون"