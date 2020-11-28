قطر: اغتيال العالم الإيراني لن يسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار

دانت قطر "بشدة" اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران أمس الجمعة، معتبرة هذه العملية "تعديا جليا على حقوق الإنسان".

وأعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عن تعازي الدوحة للإيران حكومة وشعبا في عملية الاغتيال.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية الإيرانيhttps://t.co/MUWuD75CdU#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/w9WwNiOVVV — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) November 28, 2020

وأكد آل ثاني على أن "مثل هذه الخطوات لن تسهم إلا في صب المزيد من الوقود على النار في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية"، داعيا إلى "ضبط النفس والسعي إلى إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة"، حسب بيان صدر عن الخارجية القطرية.

واغتيل فخري زادة الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية وكان يعد شخصية رئيسية في برنامج بلاده النووي أمس في طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وحملت السلطات الإيرانية إسرائيل مسؤولية الهجوم.

المصدر: RT