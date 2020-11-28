مفتي مصر يعلق على بيان السعودية بشأن الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين

قال مفتي مصر، شوقي علام، إن الموقف الشرعي من تنظيم الإخوان الدولي ليس عن هوى ولا ينطق بالسياسة، وله مرجعية دينية وشرعية، ويشهد عليه التاريخ.

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وأضاف علام، أمس الجمعة، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "نقدر البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء السعودية، ونقدر موقف سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فهو بيان مهم، يضع النقاط على الحروف، ويبين أن الموقف الشرعي يمنع من الانتماء إلى جماعة الإخوان، وحرمته بناء على مقومات علمية سردها البيان".

وأكد مفتي مصر أن بيان السعودية بشأن الانضمام لجماعة الإخوان قد أصاب في حكمه، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية تحرم الانتماء لجماعة الإخوان.

وكان علام قد قال الأسبوع الماضي، إن دار الإفتاء المصرية ماضية في مشروعها التنويري التاريخي، في فضح زيف جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا "لا نهتم بتلك الحملات المغرضة، ولا نلتفت إلا إلى الإنسانية".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة كبار العلماء في السعودية نشرت بيانا اعتبرت فيه جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام"، مضيفة أن "الجماعة تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لتعاليم الدين".

وسبق أن حذرت هيئات دينية في المملكة عام 2017 ، مما سمته "منهج الجماعة القائم على الخروج على الدولة". لكن الجديد في بيان كبار العلماء الأخير هو أنه أشار بشكل صريح إلى الجماعة باعتبارها "إرهابية، لا تمثل الإسلام".

#عاجل#هيئة_كبار_العلماء: #جماعة_الإخوان_المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.#واس_عامpic.twitter.com/MWJw0cMU4O — واس العام (@SPAregions) November 10, 2020

المصدر: تلفزيون صدى البلد