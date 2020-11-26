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بغداد: ننتظر توقيع 14 مذكرة تفاهم مع موسكو

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بغداد: ننتظر توقيع 14 مذكرة تفاهم مع موسكو
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، اليوم الخميس، أن بلاده تنتظر توقيع 14 مذكرة تفاهم مع روسيا خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحاف في تصريح صحفي، إن "14 مذكرة تفاهم وبمختلف القطاعات الحيوية تنتظر التوقيع بين بغداد وموسكو خلال الاجتماع القادم للجنة العراقية - الروسية المشتركة".

وأضاف، أن "العلاقات الثنائية تشهد تطوراً والتحدي المشترك الآن هو فيروس كورونا وسبل مواجهته من خلال تبادل الدعم مع روسيا".

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وأشار الصحاف إلى أن "مساحة الاستثمارات تتسع بين البلدين ولن تقتصر عند حدود قطاع النفط وتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية بل تشمل قطاعات حيوية أخرى منها التربية والتعليم والصحة والتجارة والنقل".

 

المصدر: RT  + "واع"

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