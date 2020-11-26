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المقداد يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للخارجية والمغتربين

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المقداد يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للخارجية والمغتربين
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أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، فيصل المقداد، كوزير جديد للخارجية والمغتربين، خلفا لوليد المعلم الذي وافته المنية مؤخرا.

وأكد الرئيس الأسد خلال استقباله الوزير المقداد بعد أداء اليمين على "الدور المهم الذي تؤديه وزارة الخارجية سواء من خلال مجابهة الحرب السياسية والدبلوماسية وتفنيد حملات التشويه والتضليل التي تتعرض لها سورية، أو من خلال تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والحليفة وفتح آفاق جديدة للتعاون معها في مختلف المجالات".

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كما أشار الأسد إلى أهمية التواصل المستمر مع الجاليات السورية في دول الاغتراب، وتكثيف الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية وجميع مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع الدول الصديقة "من أجل تسريع عودة اللاجئين السوريين وتهيئة الظروف المناسبة لهم في مدنهم وقراهم".

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس.

المصدر: سانا

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