مجلس الأمة الجزائري: البلاد تتعرض لحرب إعلامية وهناك من يستغل مرض تبون للترويج لمعلومات مغلوطة

تمنى رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة، صالح قوجيل، الشفاء العاجل لرئيس البلاد، عبد المجيد تبون، ليعود إلى أرض الوطن ويباشر مهامه.

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وقال قوجيل، في كلمة له خلال جلسة علنية للمجلس اليوم الخميس: "للأسف هناك ناس في الخارج يحملون بوقا ضد الجزائر ويستغلون فرصة مرض الرئيس في الترويج لمعلومات مغلوطة".

وأكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة: "أننا بالفعل في حرب إعلامية، وأن قوة الجيش الوطني الشعبي تكمن في المحافظة على أمن واستقرار الوطن".

مشيرا إلى أن "هناك من أراد أن يطعن في الجيش، مثلما كانوا يريدون الطعن في جيش التحرير".

ومن جهة أخرى أورد قوجيل: "نحن بصدد تحضير قانون الانتخابات، وهناك انتخابات المجلس والانتخابات المحلية".

وتطرق إلى القضية الصحراوية، مؤكدا أن "الجزائر مع الصحراء الغربية منذ 45 سنة وأن موقفها لن يتغير".

المصدر: "النهار أونلاين"