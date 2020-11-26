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مراسلنا: وقوع انفجار قرب مقر التحالف العربي في عدن ولا إصابات

أخبار العالم العربي

مراسلنا: وقوع انفجار قرب مقر التحالف العربي في عدن ولا إصابات
من موقع الانفجار في عدن
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أفاد مراسلنا في اليمن، بوقوع انفجار عبوة ناسفة أمام سور فندق القصر في منطقة الحسوة بمديرية البريقة بالقرب من مقر للتحالف العربي بعدن، حيث استهدف الانفجار موكبا عسكريا.

وأشار المراسل، إلى أنه "لم تسجل أي إصابات".

وأكد أن الانفجار وقع على مقربة من مقر قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في عدن.

جدير بالذكر، أن الحادث يأتي بعد مرور أيام قليلة على انفجار مماثل استهدف رتلا تابعا للتحالف في محافظة شبوة بجنوب شرقي اليمن.

المصدر: RT

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