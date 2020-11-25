"رويترز" عن شركة للأمن البحري: ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي

أعلنت شركة للأمن البحري أن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي وفق ما ذكرت "رويترز".

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن الناقلة "أغراري" التي ترفع علم مالطا وتديرها شركة "تي إم إس تانكرز" اليونانية، أصيبت بأضرار جسيمة جراء انفجار اللغم.

وأعلنت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة "UKMO" أن إحدى السفن قد تعرضت لانفجار في ميناء الشقيق في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

ووفقا لـ"Marine Traffic" فإن الناقلة "أغراري" حاليا في ميناء الشقيق السعودي بعد رحلة استمرت حوالي 17 يوما من ميناء روتردام.

وأوضح أن هذه الناقلة تم بناؤها في عام 2009 وتبحر تحت علم مالطا. تبلغ طاقتها الاستيعابية 107009 أطنان من الوزن الساكن وتبلغ مسودتها الحالية 14.9 متر. بينما يبلغ طولها الإجمالي 243.8 متر وعرضها 42 مترا.

المصدر: "رويترز"+ وكالات