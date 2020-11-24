لافروف يستقبل عقيلة صالح في موسكو

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي يزور موسكو بدعوة من مجلس الدوما الروسي.

وقال لافروف خلال لقائه صالح اليوم الثلاثاء: "نلتقي اليوم في أجواء أكثر هدوء مما كان في المرة السابقة. وبفضل جهودكم حدثت هناك أمور إيجابية كثيرة في ليبيا، حيث يبقى وقف إطلاق النار صامدا لفترة طويلة".

وأشار لافروف إلى أن لقاء صالح مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في أغسطس الماضي "لعب دورا هاما في إعادة إطلاق العملية السياسية"، مضيفا أن هذه العملية "لا تزال مستمرة وتتطور بوتائر أسرع".

وأشاد لافروف بسعي عقيلة صالح "إلى أن تشمل التسوية كافة القوى السياسية الرئيسية وكافة إقاليم ليبيا"، مؤكدا أن "هذا هو موقف روسيا أيضا" وأن موسكو على اتصال بجميع القوى السياسية الليبية منذ سنوات.

وأكد اهتمام الجانب الروسي بعودة ليبيا إلى الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يسمح باستئناف التعاون في شتى المجالات، بما فيها الطاقة والنقل والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام.

المصدر: RT