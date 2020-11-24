معارض مصري يدلي بشهادة مفاجئة عن مقتل خاشقجي أمام محكمة تركية (صورة)

أدلى المعارض المصري، أيمن نور، بشهادته، اليوم الثلاثاء، في جلسة المحاكمة الغيابية الثانية، للمتهمين بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

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وقال نور في إفادته: "عرفت جمال خاشقجي منذ 30 عاما. وعملنا معا في مشروع مجلة في لندن. واستمرت صداقتنا حتى وفاته. وقال خاشقجي إنه تعرض للتهديد من قبل القحطاني وعائلته. والقحطاني هو شخصية مقربة من العائلة المالكة السعودية"، بحسب ما نقلته صحيفة "دي إتش إي" المحلية.

وتابع نور، عن قدوم خاشقجي إلى اسطنبول بشكل مفاجئ: "التقينا في فندق بالمدينة وقال لي إن القحطاني هدده بقسوة ثم بدأ بالبكاء الشديد، عندها سألته لماذا هددك، فقال، لأنني كتبت عنه ومن ثم سجنوني".

وأشار الشاهد إلى أن موظفي القنصلية تعاملوا مع الضحية باحترام في المرة الأولى وطلبوا منه العودة لإعطائه الورقة المطلوبة، ليتم قتله في المرة الثانية.

وتم تمثيل المدعى عليهم غيابيا، من قبل محامين عينتهم المحكمة. وحضرت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز جلسة الاستماع مع محاميها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وأضافت المحكمة التركية، اليوم الثلاثاء، متهمين جددا إلى القضية المرفوعة ضد مسؤولين سعوديين متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقبلت المحكمة لائحة اتهام ثانية بإضافة ستة متهمين إلى قائمة 20 مسؤولا سعوديا حوكموا غيابيا.

وتتهم لائحة الاتهام الأخيرة نائب قنصل وملحقا بارتكاب "قتل مع سبق الإصرار بنية وحشية". ووجهت تهما إلى أربعة مواطنين سعوديين آخرين، وهم أيضا مواطنون سعوديون، بينها إتلاف أو إخفاء أو العبث بالأدلة.

المصدر: سبوتنيك + وسائل إعلام تركية