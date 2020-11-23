الإعلام الليبي: مسلحون يحاولون اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس

أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت جريدة "بوابة الوسط" الليبية الإلكترونية.

إقرأ المزيد

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من المصرف المركزي، في وقت سابق، تصحيح بيان صادر عنه وصفته بالكيدي، وتوعدت بأنها ستلجأ "إلى سلطة الادعاء العام" إذا لم يتحقق ذلك.

واستنكر بيان صادر عن المؤسسة اللييية للنفط بشدة ما وصف بـ"ما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر" بشأن الإيراد والإنفاق من بداية العام حتى مطلع أكتوبر.

وذكر البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط "بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية".

المصدر: وكالات