 
مباشر

الإعلام الليبي: مسلحون يحاولون اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس

أخبار العالم العربي

الإعلام الليبي: مسلحون يحاولون اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس
Reuters Ismail Zetouni
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7no

أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت جريدة "بوابة الوسط" الليبية الإلكترونية.

إقرأ المزيد
بيان شديد اللهجة من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ضد المصرف المركزي
بيان شديد اللهجة من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ضد المصرف المركزي

 وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من المصرف المركزي، في وقت سابق، تصحيح بيان صادر عنه وصفته بالكيدي، وتوعدت بأنها ستلجأ "إلى سلطة الادعاء العام" إذا لم يتحقق ذلك.

واستنكر بيان صادر عن المؤسسة اللييية للنفط بشدة ما وصف بـ"ما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر" بشأن الإيراد والإنفاق من بداية العام حتى مطلع أكتوبر.

وذكر البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط "بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا