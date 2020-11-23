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صور تكشف امتلاك مقاتلات ميغ-29 المصرية المتواجدة في السودان صواريخ روسية متطورة

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صور تكشف امتلاك مقاتلات ميغ-29 المصرية المتواجدة في السودان صواريخ روسية متطورة
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أظهرت لقطات خلال مناورات "نسور النيل – 1" بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها السودانية امتلاك مقاتلات "ميغ-29" المصرية صورايخ روسية متطورة.

صور تكشف امتلاك مقاتلات ميغ-29 المصرية المتواجدة في السودان صواريخ روسية متطورةالصاروخ
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وظهر في اللقطات حصول القوات الجوية المصرية على النسخة الأحدث من صاروخ القتال الجوي الروسي متوسط المدى R-77 النسخة RVV-SD صاحبة المدى 110 كيلومتر.

وتعد هذه النسخة من الصورايخ RVV-SD محسنة المدى حيث يصل إلى 110 كم ومعززة بمحرك دافع جديد يصل بسرعتها إلى 4.5 ماخ بخلاف منظومة ملاحة بالقصور الذاتي INS بجانب الباحث الراداري النشط المدعوم بوصلة بيانات مصححة للمعلومات عن الهدف ورأس حربي أكثر قوة.

صور تكشف امتلاك مقاتلات ميغ-29 المصرية المتواجدة في السودان صواريخ روسية متطورة

وتنفذ قوات الجيش المصري، تدريبا مشتركا مع قوات الجيش السوداني تحت مسمى "نسور النيل 1" في قاعدة "مروى" الجوية شمال الخرطوم.

المصدر: RT

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