المالكي: إيران تعتقد أنها تدافع عن نفسها في العراق

قال رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، اليوم الاثنين، إن إيران تعتقد أنها تدافع عن نفسها في العراق.



وكتب في مقال صحفي، أن "مشكلة العراق مع المحور الأمريكي ـــ الإسرائيلي ـــ السعودي هي مشكلة استراتيجية ترتبط بالمشروع الاستكباري الهجومي السلطوي لهذا المحور الذي يستهدف سيادة العراق في الصميم".

وأضاف: "أما مشكلة العراق مع إيران فهي مشكلة تكتيكية ترتبط بتمدد رؤيتها الأمنية المبنية على حماية حدودها ونظامها وأمنها، لتصل إلى التدخل في الشأن العراقي المحلي".

وأشار إلى أن "رفض المشروع الأمريكي ـــ الإسرائيلي ـــ السعودي، لا يعني السماح للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تتدخل في حركة الدولة العراقية بعيدا عن قراره وسيادته".

المصدر: Rt