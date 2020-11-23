فيديو يظهر طريقة ماكرة في إخفاء أطنان من الحشيش قادمة من سوريا وأوقفتها مصر

تمكنت قوات الأمن المصرية من إحباط عملية تهريب 6 أطنان من الحشيش مخبأة في ألواح خشبية داخل حاوية ضبطت بسفينة تجارية بميناء دمياط كانت قادمة من سوريا لتواصل رحلتها إلى السودان.

ويظهر مقطع الفيديو ألواحا خشبية كبيرة وفي داخلها مخبأة أكياس تحتوي على مادة الحشيش وملفوفة بأقمشة بيضاء وموزعة بشكل منظم ومتساو داخل الألواح الخشبية.

إقرأ المزيد

وكانت السفينة التي وصلت مصر، مرورا بعدة موانئ أجنبية، في حالة عبور من دمياط باتجاه "دولة أخرى". غير أن المضمون المصرح به رسميا للحاوية المحتجزة، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، هو "ألواح خشبية"، فيما لم تكن هذه الأخيرة السلعة الوحيدة ضمن الحمولة.

وقالت صحيفة "النبأ الوطني" المصرية من جهتها إن السفينة كانت قادمة من سوريا لتواصل رحلتها إلى السودان.

وقدرت المصالح المصرية المختصة القيمة المالية للكمية المضبوطة من الحشيش بـ 480 مليون جنيه مصري.

المصدر: RT