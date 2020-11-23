الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو التقى محمد بن سلمان في السعودية
Reuters
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسعودية أمس الأحد.
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على هذا الخبر.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية