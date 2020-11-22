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وزير إسرائيلي سابق يقيم مشروعا مشتركا مع أحد أفراد العائلة الحاكمة الإماراتية

أخبار العالم العربي

وزير إسرائيلي سابق يقيم مشروعا مشتركا مع أحد أفراد العائلة الحاكمة الإماراتية
Reuters AMIR COHEN
وزير المالية الإسرائيلي السابق موشيه كحلون
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أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن وزير المالية السابق موشيه كحلون يعمل على إطلاق صندوق استثماري مع أحد أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات.

وأوضحت القناة في تقرير لها أن كحلون سيترأس الصندوق الاستثماري المشترك بين جهات حكومية في إسرائيل، وصندوق التقاعد الكبير في الإمارات. 

وذكر التقرير أن كحلون قام خلال الأشهر الأخيرة ببناء علاقات قوية مع العائلة الحاكمة في الإمارات، إضافة إلى أنه قام مؤخرا بزيارة سرية طويلة الى هناك. 

ومن المتوقع أن يعلن صندوق الاستثمار الذي يعد له كحلون عن استثمارات كبيرة في إسرائيل خلال الأسابيع القادمة في مجالات التطوير والتكنولوجيا. 

المصدر: "i24" 

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