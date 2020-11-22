حميميم: 31 هجوما في منطقة وقف التصعيد بإدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوم الأحد أن مسلحي تنظيم جبهة النصرة، شنوا 31 هجوما جديدا في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

إقرأ المزيد

وأكد العقيد البحري ألكسندر غرينكيفيتش نائب رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية، تسجيل "31 هجوما من مواقع سيطرة جماعة جبهة النصرة الإرهابية، منها 14 هجوما في محافظة إدلب، و3 هجمات في محافظة حلب و12 هجوما في محافظة اللاذقية، فضلا عن هجومين بمحافظة حماة".

المصدر: RT