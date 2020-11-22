 
مباشر

محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو مستجدات الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو مستجدات الشرق الأوسط
twitter.com
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7ih

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مدينة نيوم اليوم الأحد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

من جانبه، شكر بومبيو السعودية على جهودها الرامية للحفاظ على أمن المنطقة، واصفا المملكة بأنها شريك مهمة للولايات المتحدة منذ ثمانية عقود ويدل الحوار معها على استمرارية التعاون بين البلدين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا