محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو مستجدات الشرق الأوسط

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مدينة نيوم اليوم الأحد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

سمو #ولي_العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ويستعرضان علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.https://t.co/g35Gyr0m9N#واسpic.twitter.com/yGzvQpVvjP — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2020

من جانبه، شكر بومبيو السعودية على جهودها الرامية للحفاظ على أمن المنطقة، واصفا المملكة بأنها شريك مهمة للولايات المتحدة منذ ثمانية عقود ويدل الحوار معها على استمرارية التعاون بين البلدين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.

المصدر: "واس"