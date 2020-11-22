الأردن يسجل 64 وفاة و5268 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن اليوم الجمعة 64 وفاة و5268 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 183429 حالة، والوفيات إلى 2236 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 249، وعدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2153، فيما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

المصدر: RT