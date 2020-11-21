فعالية جديدة لمجلس الأعمال الروسي السوري تستهدف ألف عائلة في حلب

انطلقت الفعالية الإنسانية السادسة لمجلس الأعمال الروسي السوري في مدينة حلب السورية، حيث تستهدف إعانة ألف عائلة.

ومن المقرر ضمن الفعالية التي تستمر حتى 22 من الشهر الجاري أن يتم توزيع ألف طرد من المواد الغذائية زنة الواحد منها 55 كيلوغراما.

وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية باختيار المستفيدين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الخيرية في المحافظة.

وتحمل الفعالية عنوان "لمدينة حلب مع خالص الحب من روسيا".

وقد راعت الحملة التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، إذ تم تحديد مواعيد مسبقة للمستحقين على شكل مجموعات لمراعاة التباعد المكاني، إضافة إلى إجراءات التعقيم التي بدأت منذ الأمس تحضيرا لاستقبال العائلات.

ومن المقرر أن تستكمل الفعاليات في مدن أخرى هي دمشق وريف دمشق والسويداء قبل نهاية العام الحالي.

ويتابع مجلس الأعمال الروسي السوري تنفيذ خطته في مجال الفعاليات الإنسانية الخيرية التسع واسعة النطاق في سوريا، بتوجيه من غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية وبدعم من الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون الدولي والإنساني، وبالمشاركة مع التجمع الروسي لتنمية علاقات الصداقة والأعمال مع سوريا وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية.

المصدر: RT