ملك المغرب والرئيس الموريتاني يبحثان هاتفيا الوضع الإقليمي

قالت وكالة الأنباء الموريتانية إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا الجمعة من ملك المغرب محمد السادس.

وتحادث الزعيم خلال المكالمة حول علاقات البلدين "العريقة والوطيدة" وسبل تعزيزيها "بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ولبلدان المغرب العربي أجمع".

وأضافت الوكالة الموريتانية الرسمية أن المحادثات بين الطرفين شملت "المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك" واتفق الجانبان على تبادل الزيارات.

وعبر الديوان الملكي المغربي في بيان، من جهته، عن الارتياح "الكبير" لكل من محمد السادس والغزواني "للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي".

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تشهد المنطقة المغاربية مؤخرا توترا بسبب مستجدات النزاع بين المملكة المغربية وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) التي تهدد تداعياتها المنطقة المغاربية برمتها بعد أحداث معبر الكركرات الأخيرة.

التصعيد الذي تشهده قضية الصحراء، جاء إثر إغلاق جبهة الوليساريو لمعبر "الكركارات" الحدودي بين موريتانيا والمغرب، قبل أن يتدخل الجيش المغربي ويؤمن المعبر.

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية