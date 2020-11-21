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مصرع الأمين العام لأحد الأحزاب السورية

أخبار العالم العربي

مصرع الأمين العام لأحد الأحزاب السورية
الحزب الديمقراطي السوري
الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري أحمد الكوسا
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توفي صباح اليوم الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري أحمد الكوسا إثر حادث سير في مدينة حلب


ونعى الحزب أمينه العام قائلا إنه قضى "إثر حادث سير أليم"، وأضاف أن جثمانه سيشيع من أمام المشفى العسكري في حلب، وسيدفن في مدينة حمص مسقط رأسه.
وكان الكوسا، الذي سبق أن أعلن مقتل والديه بعد اختطافهما في حمص عام 2012، أحد أعضاء ما تُتعرف بمعارضة الداخل إلى مؤتمر جنيف، عام 2015.
ويعد الحزب الذي حصل كوسا على ترخيصه مطلع عام 2012، ثاني حزب يرخص له بالعمل في سوريا وفق قانون الأحزاب الذي صدر بعد أشهر على الأزمة التي شهدتها البلاد عام 2011 وما زالت مستمرة.

أسامة يونس - دمشق

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