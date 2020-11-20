الائتلاف السوري المعارض يعلن تشكيل مفوضية للانتخابات

أعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" اليوم الجمعة، عن تشكيل مفوضية وطنية للانتخابات ستعمل على "التحضير للمرحلة الانتقالية وما بعدها".

وكتب الائتلاف في بيان عنه: "حتى تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي (...) قرر الائتلاف إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعدادا للمرحلة الانتقالية وما بعدها".

وأكد أنه لا بديل عن "هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات"، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود الحكومة الحالية والرئيس السوري بشار الأسد.

وتابع أن "المفوضية الوطنية للانتخابات ستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سوريا من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، كما ستقوم المفوضية بتنظيم محاضرات وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه".

ولفت إلى أن المفوضية ستعمل على التنسيق مع "الكيانات السورية الثورية والمعارضة في جميع أنحاء العالم بما يساهم في تبادل الدعم وصولا إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخارج البلاد".

المصدر: RT