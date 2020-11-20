استئناف العمل القنصلي في سفارة السعودية لدى اليمن

أعلن سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر اليوم الجمعة، إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن بعد توقفت دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح السفير آل جابر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم المزيد من فرص العمل والزيارة".

صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا ، كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز ، ومنحهم فرص العمل والزيارة. — محمد ال جابر (@mohdsalj) November 20, 2020

وأشار إلى أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة بلاده في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا، بلغ أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل، وأن تلك التأشيرات "ساعدت الأشقاء في اليمن، على الاعتناء بأسرهم، وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني".

وفي الآونة الأخيرة، تكررت مطالبات اليمنيين بإعادة استئناف العمل القنصلي لدى السفارة السعودية ببلادهم، وحثوا وزارة الخارجية اليمنية على مخاطبة السلطات السعودية للنظر في الأمر.

المصدر: وكالات