مصر.. سقوط أول ضحية بسبب الأمطار في القاهرة (صورة)

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء، أثناء سيرها في شارع متفرع من شارع هارون الرشيد بمصر الجديدة في مصر، بعد سقوط سلك من عمود الإنارة نتيجة الأمطار.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع الطفلة صعقا بالكهرباء، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبسؤال المارة وشهود العيان تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من الشارع الذي أغرقته مياه الأمطار، ويظهر فيها سلك كهربائي سقط في المياه من أحد الأعمدة، وهو ما تسبب فى وفاة الطفلة.

وكانت محافظة القاهرة قد أصدرت تحذيرات للمواطنين لعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى.

المصدر: الوطن