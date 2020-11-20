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صنعاء.. الحوثيون ينعون مسؤولا إعلاميا كبيرا

أخبار العالم العربي

صنعاء.. الحوثيون ينعون مسؤولا إعلاميا كبيرا
alejri77
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نعت وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، محمد يحيى المنصور، رئيس مجلس ادارة وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزارة، في بيان النعي، إن "اليمن خسر برحيل محمد يحيى المنصور واحدا من أهم القيادات الإعلامية التي استبسلت في الدفاع عن الوطن"، كما أنها عبرت عن تعازيها لأسرة وذوي الإعلامي الراحل.

من جانبه، هاجم القيادي البارز في جماعة الحوثيين، عبد الملك العجري، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، متهما إياه بعرقله سفر محمد المنصور للخارج لتلقي العلاج اللازم بسبب الحصار المفروض على البلاد.

المصدر: RT

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