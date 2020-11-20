صنعاء.. الحوثيون ينعون مسؤولا إعلاميا كبيرا

نعت وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، محمد يحيى المنصور، رئيس مجلس ادارة وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزارة، في بيان النعي، إن "اليمن خسر برحيل محمد يحيى المنصور واحدا من أهم القيادات الإعلامية التي استبسلت في الدفاع عن الوطن"، كما أنها عبرت عن تعازيها لأسرة وذوي الإعلامي الراحل.

فجعنا برحيل الاديب والمثقف والسياسي /محمد المنصور عصر يومنا هذا بعد صراع مع المرض دون ان يتمكن من السفر للخارج لتلقي العلاج اللازم بسبب الحصار الظالم والفاجر على اليمن .

رحم الله شاعرنا الالمعي وتغمده بواسع رحمته وعزائنا لاهله وذويه ولكافة اصدقائه ومحبيه والاسرة الثقافية اليمنية pic.twitter.com/FKq2hhpgVE — عبدالملك العجري (@alejri77) November 20, 2020

من جانبه، هاجم القيادي البارز في جماعة الحوثيين، عبد الملك العجري، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، متهما إياه بعرقله سفر محمد المنصور للخارج لتلقي العلاج اللازم بسبب الحصار المفروض على البلاد.

المصدر: RT