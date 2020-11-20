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مصر.. انهيار عقار بسبب الأمطار والبحث عن 4 مفقودين (فيديو)

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مصر.. انهيار عقار بسبب الأمطار والبحث عن 4 مفقودين (فيديو)
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شهد حي الجمرك في محافظة الإسكندرية بمصر، اليوم الجمعة، انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بسبب الأمطار الغزيرة.

وتسبب انهيار العقار في إصابة شخص، بينما لا يزال البحث جاريا عن 4 آخرين تحت الأنقاض.

وواصلت نوة "باقي المكنسة" ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، في موجة هي الأعنف منذ 2015، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار سقف عقار بحي الجمرك، وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.

وقال المحافظ، إن "الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار سقف الطابق الثالث علوي حتى الطابق الأرضي، ما تسبب في إصابة شخص وجرى نقله إلى المستشفى".

وأضاف الشريف، أن قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن 4 أشخاص آخرين تحت الأنقاض حتى الآن، قائلا: "لم نتأكد من وجودهم على قيد الحياة من عدمه حتى الآن".

المصدر: وسائل إعلام مصرية 

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