رئيس الحكومة التونسية السابق: لا علاقة لي بملف النفايات الإيطالية وسأقاضي كل من ينشر الشائعات

نفى رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ، وجود أي علاقة له أو للشركة التي كان يمتلك أسهما فيها بملف ما يعرف بنفايات إيطاليا.

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واستنكر الفخفاح في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يتم "ترويجه من طرف الصحفيين سمير الوافي ولطفي العماري، حول ارتباطه المباشر وغير المباشر بملف ما عرف بنفايات إيطاليا".

وأضاف الفخفاخ أنه سيحافظ على حقه في تتبع كل من تورط في القذف وترويج الأخبار الزائفة، بحقه قضائيا.

وأكد وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي، مصطفى العروي، في وقت سابق أن القضاء فتح تحقيقا حول جلب شركة محلية لنفايات إيطالية سامة، مشددا على أنه ستتم إعادتها إلى بلد المصدر.

وكانت وزارة البيئة التونسية قررت، فتح تحقيق إداري بعد وصول نحو 280 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة المحلية الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها.

المصدر: وسائل إعلام تونسية + فيسبوك