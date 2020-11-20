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مشرعون أمريكيون يسعون لمنع صفقة أسلحة للإمارات

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مشرعون أمريكيون يسعون لمنع صفقة أسلحة للإمارات
Reuters
طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper
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طرح فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مبادرات تشريعية لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإمارات.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن "التشريعات قدمت من قبل 3 من أعضاء المجلس وهم السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، والسيناتور كريس ميرفي، والسيناتور الجمهوري راند بول".

وكتب ميرفي على "تويتر": "الإمارات انتهكت القانون الدولي في ليبيا واليمن، ورغم أنها حليف لنا، لكن لا مفر من الإقرار بأن لديها تاريخا في نقل الأسلحة الأمريكية إلى المليشيات المتطرفة".

وقال مورفي المقرب من المرشح الديمقراطي جو بايدن: "الإمارات انتهكت في الماضي شروط استخدام العديد من الأسلحة التي اشترتها من الولايات المتحدة من خلال استخدام بعض منها في الحروب الدائرة في ليبيا واليمن".

وأضاف: "أؤيد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، لكن لا شيء في هذه الاتفاقية يلزمنا بإغراق هذه المنطقة أكثر بالأسلحة أو تسهيل حصول سباق تسلح خطير".

وأعلن عضوان ديمقراطيان وآخر جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء، أنهم سيتقدمون بـ4 تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار للإمارات.

المصدر: "وكالات"

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