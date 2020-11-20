مشرعون أمريكيون يسعون لمنع صفقة أسلحة للإمارات

طرح فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مبادرات تشريعية لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإمارات.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن "التشريعات قدمت من قبل 3 من أعضاء المجلس وهم السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، والسيناتور كريس ميرفي، والسيناتور الجمهوري راند بول".

وكتب ميرفي على "تويتر": "الإمارات انتهكت القانون الدولي في ليبيا واليمن، ورغم أنها حليف لنا، لكن لا مفر من الإقرار بأن لديها تاريخا في نقل الأسلحة الأمريكية إلى المليشيات المتطرفة".

The UAE is our ally, but there is no escaping that the Emiratis have a history of transferring U.S. arms to extremist militias, and have violated international law in Libya and Yemen. At the very least, we should not rush this sale through in a lame duck session. https://t.co/JYW8RXQ66G — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) November 19, 2020

وقال مورفي المقرب من المرشح الديمقراطي جو بايدن: "الإمارات انتهكت في الماضي شروط استخدام العديد من الأسلحة التي اشترتها من الولايات المتحدة من خلال استخدام بعض منها في الحروب الدائرة في ليبيا واليمن".

وأضاف: "أؤيد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، لكن لا شيء في هذه الاتفاقية يلزمنا بإغراق هذه المنطقة أكثر بالأسلحة أو تسهيل حصول سباق تسلح خطير".

وأعلن عضوان ديمقراطيان وآخر جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء، أنهم سيتقدمون بـ4 تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار للإمارات.

المصدر: "وكالات"