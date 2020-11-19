بينهم مقيمون عرب.. شرطة الرياض تطيح بـ5 أشخاص امتهنوا تزوير العملات والوثائق

أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض إلقاء القبض على 5 أشخاص امتهنوا جرائم تزوير العملات والوثائق الرسمية.

وقال الرائد خالد الكريديس مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على 5 أشخاص، هم مواطن ونازحان ومقيم سوداني ومقيم سوري، وأن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والخامس.

وأضاف: "المتهمون امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، متخذين من مقر إقامة المواطن معملا متكاملا لارتكاب جرائمهم".

وتابع: "عثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وطابعات وأختام مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، كما ضبطت بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمس مئة ريال تعادل مليونين ونصف المليون ريال".

المصدر: "سبق"