بوغدانوف وبيدرسن يبحثان عمل اللجنة الدستورية السورية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم الخميس، أنه جرى الحديث خلال اللقاء "عن تطور الوضع في سوريا ومحيطها وتم تركيز الاهتمام على قضايا تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية السورية".

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وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية على المساعدة في عودة اللاجئين السوريين، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المؤتمر الدولي بهذا الشأن، الذي عقد في دمشق يومي 11 و12 نوفمبر".

يذكر أن غير بيدرسن قام بزيارة عمل لموسكو، حيث استقبله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: تاس