الأردن يسابق الزمن ويجهز المستشفيات لزيادة الطاقة الاستيعابية لمواجهة كورونا

صرح مسؤولون في الأردن بأن متوسط وفيات كورونا نحو 60 وفاة يوميا منذ نوفمبر، وأن الإصابات الجديدة قفزت من العشرات قبل أشهر إلى الآلاف وصولا للذروة أمس الأربعاء بتسجيل 7933 حالة.

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وقال مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة وائل هياجنة: "لا يزال القطاع الصحي متماسكا بشكل معقول ونواكب ذلك بزيادة عدد الأسرة، يبدو أن الأمور تسير بشكل مقبول لا أقول جيد جدا يعني محتسبون لكل طارئ وإن شاء الله الأمور لا تسوء وإن كنا نتحسب للأسوأ".

ومن جهته قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن الحكومة ستستكمل بحلول نهاية العام إقامة ثلاثة مستشفيات ميدانية تشرف عليها الهيئة الطبية للجيش، ومضاعفة عدد الأسرّة المتاحة لعلاج مصابي كورونا في المستشفيات.

المصدر: رويترز