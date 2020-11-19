الجيش المصري يعلن انطلاق تدريبات "جسر الصداقة – 3" مع الجيش الروسي

أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة – 3) لأول مرة في البحر الأسود.

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وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، إن وحدات من القوات البحرية المصرية وصلت إلى ميناء نوفوروسيسك في روسيا للمشاركة في فعاليات التدريب حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية وسط حفاوة وترحيب من الجانب الروسي.

وتضمنت مراسم الاستقبال كلمة لقائد الوحدات البحرية المصرية المشاركة نقل خلالها تحيات الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية للعناصر المشاركة في التدريب مشيرا إلى أهمية هذا التدريب نظرا لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوى القوات البحرية على مستوى العالم.

كما أعرب قائد الوحدات البحرية الروسية عن عميق ترحيبه بهذا التدريب في روسيا، مما يسهم في تبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين.

كما تضمنت المراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء مدينة نوفوروسيسك خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: RT