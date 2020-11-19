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وزير الخارجية العراقي الأسبق يحذر من الذكرى السنوية لمقتل سليماني والمهندس

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية العراقي الأسبق يحذر من الذكرى السنوية لمقتل سليماني والمهندس
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
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حذر وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، من الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد هي تصعيد خطير من قبل الميليشيات المسلحة الجامحة".

وأضاف: "يأتي الأسوأ في الذكرى الأولى لقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. حكومة العراق يجب أن تكون مستعدة لأسوأ سيناريو".

وتعرضت المنطقة الخضراء في بغداد الليلة قبل الماضية إلى هجوم صاروخي، وقالت السفارة الأمريكية في العراق، إن ميليشيات مدعومة من إيران نفذت الهجوم الصاروخي.

 

المصدر: RT

 

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