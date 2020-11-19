وزير الخارجية العراقي الأسبق يحذر من الذكرى السنوية لمقتل سليماني والمهندس

حذر وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، من الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد هي تصعيد خطير من قبل الميليشيات المسلحة الجامحة".

Last night rockets attacks on #Iz & #USBaghdadembassy is a serious escalation by unruly armed militia . The worse will come on the first anniversary of killing #GenQasimsulimai & #AbuMahdiMohandesv on 3rd Jan of 2019 . #Iraq Gov has to be prepared for the worst scenario. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) November 18, 2020

وأضاف: "يأتي الأسوأ في الذكرى الأولى لقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. حكومة العراق يجب أن تكون مستعدة لأسوأ سيناريو".

وتعرضت المنطقة الخضراء في بغداد الليلة قبل الماضية إلى هجوم صاروخي، وقالت السفارة الأمريكية في العراق، إن ميليشيات مدعومة من إيران نفذت الهجوم الصاروخي.

المصدر: RT