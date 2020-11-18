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السلطة الفلسطينية بصدد إعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين

أخبار العالم العربي

السلطة الفلسطينية بصدد إعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين
Reuters RAMI AYYUB
أعلام فلسطين.
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قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إعادة سفيريها إلى كل من الإمارات والبحرين بعد أن تم استدعائهما سابقا على خلفية إبرام البلدين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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ونقلت وكالة "رويترز"، مساء الأربعاء، عن مسؤول فلسطيني قوله إن الفلسطينيين بصدد إعادة السفيرين إلى الإمارات والبحرين.

ووقع كل من الإمارات والبحرين رسميا، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

واستدعت السلطة الوطنية الفلسطينية سفيرها من الإمارات يوم 13 أغسطس في أعقاب بيان إماراتي إسرائيلي أمريكي حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات، كما تم استدعاء السفير الفلسطيني من البحرين يوم 11 سبتمبر عقب إعلان مماثل.

وأمس الثلاثاء أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها تستأنف التنسيق مع إسرائيل بعد تعليقه في مايو الماضي بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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