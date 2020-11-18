شاهد.. لحظة وفاة لواء شرطة في مصر ضحى بنفسه لإنقاذ مئات الأشخاص

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية صورة للحظة وفاة واستخراج جثمان اللواء ياسر عصر الذي ضحى بنفسه لإنقاذ مئات الأشخاص من حريق.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة أنه تم استخراج جثمان اللواء المصري من هواية محطة مسرة داخل مترو الأنفاق، بعد وفاته خلال محاولته السيطرة على حريق داخل الهواية، وإنقاذ حياة المواطنين.

وسقط اللواء ياسر في هواية المترو بالمحطة أمام ذهول الجميع، بعدما أصر بنفسه على الوقوف والتدخل ومنع تسلل النيران، رغم تجاوز سنوات عمره 52 عاما.

المصدر: الوطن