غانتس: حكومة سوريا مسؤولية عن كل ما يحدث في أراضيها ولن نتحمل المساس بسيادتنا

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحذيرا صارما إلى حكومة دمشق على خلفية جولة الغارات الإسرائيلية التي نفذتها الدولة العبرية على سوريا الليلة الماضية.

وأكد غانتس، في تصريح مسجل منشور على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة طالت أهدافا عسكرية تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني والجيش السوري، بزعم الرد على زرع عبوات ناسفة في الجولان المحتل.

צה"ל תקף הלילה מטרות צבאיות השייכות לכוח קודס האיראני ולצבא הסורי בתגובה להנחת המטענים בגבול עם סוריה, בתוך שטח ישראל.

אני שב ואומר לאויבינו - ישראל לא תסבול הפרות ריבונות בשום גזרה, ולא תאפשר התעצמות מסוכנת בשום גבול.

המשטר הסורי הוא הנושא באחריות לכל מה שנעשה משטחו ובשטחו. pic.twitter.com/0N7mNfYT4P — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 18, 2020

وتابع "أكرر لأعدائنا: لن تتحمل إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع، ولن تسمح بالتموضع الخطير على أي جبهة. يتحمل النظام السوري المسؤولية عن كل ما يجري في أراضيه ومن أراضيه".

لقد جاءت الغارات القوية لنقل رسالتيْن واضحتيْن للضيف الإيراني وللمضيف السوري:

أولًا- لن نسمح بمواصلة التموضع الإيراني في #سوريا عامة وعلى حدودنا على وجه الخصوص

ثانيًا- لن نسمح للنظام السوري أن يغض الطرف عن هذا التموضع pic.twitter.com/C02e3TqFlF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 18, 2020

وأكدت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب عند الحدود مع سوريا على خلفية الحادث.

المصدر: RT