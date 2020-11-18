الكاظمي منتقدا معارضيه: هل أصبح الاستثمار السعودي في العراق استعمارا !؟

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن هنالك من يروج لكذبة "الاستعمار السعودي" في العراق، واصفا هذا الفعل بـ"المعيب".

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وتساءل الكاظمي عما إذا كان "الاستثمار تحول إلى استعمار"، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية تؤمن "مئات آلاف فرص العمل" للعراقيين.

وشدد على أنه من اللازم "تأمين بيئة تحمي المستثمر، وليس ابتزازه"، لافتا إلى أن "السعودية لها استثمارات في الزراعة ضمن دول كثيرة، كالأرجنتين وكندا، وبنسبة كبيرة جدا في بعض القطعات"، وطرح متعجبا: "لماذا لا يعتبروه استعمار؟ إنما فقط عندنا (في العراق) يصبح استعمارا".

المصدر: RT