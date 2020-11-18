زعيم البوليساريو يصدر موقفا تصعيديا ضد المغرب ويشيد بالجزائر

قال الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي ، إن "الجمهورية الصحراوية" لم تكن ترغب في "إراقة الدماء" لكن المغرب فرض عليها ذلك.

وأضاف القائد الأعلى للقوات المسلحة لـ"الجمهورية الصحراوية" في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الصحراوية حول التطورات الأخيرة في المنطقة أن "الشعب الصحراوي في حرب، وسيواصل الكفاح حتى يوم النصر"، بحسب وصفه.

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وشدد الأمين العام للجبهة، على أن على المغرب "دفع الثمن، متهما إياه بـ"خرق" اتفاقيات السلام.

وأضاف أن "الموقف الأممي متذبذب، والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك".

وأشاد غالي بموقف الجزائر الثابت من القضية الصحراوية، مؤكدا أنها كانت دائما حاضرة إلى جانب الشعب الصحراوي.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية