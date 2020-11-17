قطر والكويت توقعان 5 مذكرات تفاهم

وقعت دولتي قطر والكويت، خمس مذكرات تفاهم، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، وشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الإسلامية، والمجالات الزراعية المختلفة.

وخلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الدولتين، تم استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في مختلف القطاعات، وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الاجتماع وقعت دولة قطر ودولة الكويت، خمس مذكرات تفاهم، ومحضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة.

وتتضمن الاتفاقيات المذكورة، مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وفي مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وفي مجال الشؤون الإسلامية بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة، وأخرى بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين الدولتين.

ووقع الاتفاقيات، من جانب دولة قطر وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومن جانب دولة الكويت وزير الخارجية ووزير الإعلام بالإنابة أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأعرب بن عبد الرحمن آل ثاني "عن ارتياحنا في دولة قطر لتطابق الرؤى مع دولة الكويت الشقيقة بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ونتطلع إلى مضاعفة التنسيق والتعاون بين بلدينا، تجاه القضايا التي تهم شعوبنا الخليجية وأمتينا العربية والإسلامية والعالم".

المصدر: "صحيفة الشرق القطرية"