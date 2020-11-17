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مصر تصنع أحدث سلاح من نوعه محليا (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تصنع أحدث سلاح من نوعه محليا (صور)
Reuters
الجيش المصري
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تستعد وزارة الإنتاج الحربي في مصر للإعلان قريبا عن تصنيع أحدث سلاح من نوعه وهو الرشاش المتعدد محليا.

مصر تصنع أحدث سلاح من نوعه محليا (صور)
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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تم صناعة السلاح بأيادي مصرية، حيث تم تصنيعه داخل مصنع 300 الحربي، بمجمع الصناعات الدفاعية.

واجتاز الرشاش المتعدد الجديد، كافة اختبارات المعامل والتجارب الميدانية، وذلك قبل الانطلاق في مرحلة الإنتاج الكمي للسلاح والمتوقع لها العام المقبل.

مصر تصنع أحدث سلاح من نوعه محليا (صور)

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح في فبراير الماضي مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300) بمساحة 371 فدان والذي يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة ( صغيرة، متوسطة، ثقيلة)، (الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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