سوريا.. فريق طلابي يحقق المركز الأول بمسابقة التحدي المفاجئ بأولمبياد الروبوت العالمي في كندا

تمكن فريق سوري من تحقيق المركز الأول بمسابقة التحدي المفاجئ الفئة العليا عبر تصميم روبوت قادر على مواجهة بعض الظواهر الطبيعية المناخية بمسابقات أولمبياد الروبوت العالمي بكندا 2020.

وأشادت رئاسة الجمهورية بجهود الفريق، وجاء في بيان نشرته على صفحتها، قائلة: "مبارك لمن يحملون بين أيديهم وفي عقولهم مستقبل سوريا.. الجهود الحثيثة والمتابعة الدائمة لدعم علوم الروبوتيك في سوريا منذ سنوات، تثمر إنجازا غير مسبوق لأبنائها في أصعب مسابقات أولمبياد الروبوت العالمي المقام في كندا (عن بعد) للعام 2020، حيث نجح فريق SCS-Dam-Polymath بأعضائه: وليد شيباني-كريم الماضي-سامي معروف من نادي الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بتحقيق المركز الأول في مسابقة التحدي المفاجئ/الفئة العليا عبر تصميم روبوت قادر على مواجهة بعض الظواهر الطبيعية المناخية".

وأضاف البيان أن سوريا قد حققت على مدى سنوات نتائج مشرفة في هذه المسابقة في مختلف الفئات العمرية حيث تنقلت بين المركز الثاني والثالث في فئة المسابقة المفتوحة والفئة النظامية للأعوام 2016-2017-2018.

المصدر: رئاسة الجمهورية السورية