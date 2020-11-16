5 وفيات و75 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

سجلت سوريا مستوى جديدا مرتفعا في إصابات كورونا إذ توفيت خمس حالات وأضيفت 75 إصابة جديدة للإصابات المسجلة في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة السورية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 350 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 6759، بينها 2759 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 45 حالة اليوم.

وتوزعت معظم الإصابات الجديدة في مدينة اللاذقية حيث تم تسجيل 25 إصابة فيها، تلتها حمص بـ 24 إصابة، و9 في درعا، و7 في حماة، و5 في دمشق، و4 في حلب، وإصابة واحدة في طرطوس.

أما حالات الوفاة فتوزعت اثنتان منها في كل من حمص وحماة، وحالة واحدة في طرطوس.

وكانت البلاد شهدت أمس تسجيل 4 وفيات، و71 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT