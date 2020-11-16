الأزهر يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف الاستيطان الإسرائيلي
استنكر الأزهر الشريف بشدة قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة قرب مدينة القدس، بهدف "تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية الفلسطينية الأصلية."
وأكد الأزهر في بيان اليوم الاثنين رفضه القاطع وإدانته لهذه "القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكا واختراقا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وموقف حاسم لوقف تلك الإجراءات الجائرة التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط".
وشدد الأزهر على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله "من أجل تحرير أرضه المحتلة ومقدساتنا المعتدى عليها"، مطالبا المجتمع الدولي بمساندة الشعب الفلسطيني في "مواجهة هذه القرارات الظالمة، ووقفة حاسمة للتصدي لهذا الإرهاب الصهيوني"، مشيدا بصمود الفلسطينيين وعزيمتهم على عدم التفريط في حقهم وأرضهم.
ناصر حاتم - القاهرة
المصدر: RT