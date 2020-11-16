الأزهر يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف الاستيطان الإسرائيلي

استنكر الأزهر الشريف بشدة قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 ‏وحدة ‏استيطانية جديدة قرب مدينة القدس، بهدف "تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية ‏الفلسطينية الأصلية.‏"

وأكد الأزهر في بيان اليوم الاثنين رفضه القاطع وإدانته لهذه "القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكا واختراقا صارخا لقرارات ‏الشرعية ‏الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ‏وموقف حاسم لوقف تلك ‏الإجراءات الجائرة التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط".

وشدد الأزهر على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله "من أجل تحرير ‏أرضه ‏المحتلة ومقدساتنا المعتدى عليها"، مطالبا المجتمع الدولي بمساندة الشعب الفلسطيني في "مواجهة ‏هذه القرارات الظالمة، ووقفة حاسمة للتصدي لهذا الإرهاب الصهيوني"، مشيدا بصمود ‏الفلسطينيين وعزيمتهم على عدم التفريط في حقهم وأرضهم.‏

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT