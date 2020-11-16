بالصور.. آخر إطلالة لوزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم
Reuters Amr Dalsh
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تداولت وسائل إعلام لقطات تعد أنها توثق آخر ظهور علني لوزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي فارق الحياة فجر اليوم الاثنين عن عمر يناهز 79 عاما.
ويعتقد أن آخر إطلالة للمعلم أمام الجمهور جاء خلال أعمال المؤتمر الدولي بشأن عودة اللاجئين والنازحين السوريين الذي استضافته دمشق في 11-12 نوفمبر.
Sputnik Pavel Bednyakov
Sputnik Pavel Bednyakov
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر بين حراس المعلم أن الوزير لم يتوقف عن العمل حتى آخر أيام حياته، على الرغم من التدهور في صحته.
المصدر: نوفوستي